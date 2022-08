PSV laat Ibrahim Sangaré niet gaan, maar Cody Gakpo wordt zeer waarschijnlijk nog wel verkocht

Overzicht transferzomer Chelsea gaf al voor 200 miljoen euro uit, Ajax zit op 100 miljoen, maar lijkt ook beste verkoper te worden

Chelsea is deze zomer als eerste club de grens van 200 miljoen euro aan transferuitgaven gepasseerd. Ajax ging als dertiende club over de grens van 100 miljoen euro heen, maar de landskampioen is ondertussen ook hard op weg om de best verkopende club van deze zomer te worden.

19 augustus