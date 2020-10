PSV stunt: Duitse WK-held Mario Götze voor twee jaar naar Eindhoven

De aanvallende middenvelder bezorgde Duitsland in 2014 de wereldtitel, door in de WK-finale tegen Argentinië als invaller in de verlenging het winnende doelpunt te maken. Götze was een jaar eerder als groot talent van Borussia Dortmund naar Bayern München gegaan. Bij de Duitse topclub kon hij de hoge verwachtingen echter niet helemaal waarmaken. In 2016 keerde Götze terug naar Dortmund. Daar nam de nummer 10 in juni in stilte afscheid, na een seizoen waarin hij weinig had gespeeld.