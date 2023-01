PSV wil meewerken aan verhuur Vertessen, Excelsior winkelt bij Feyenoord en Hoever naar Stoke City

Hoeveel Blind ook gaat spelen bij Bayern München, genoegdoe­ning krijgt hij met deze overgang sowieso

Zijn vertrek bij Ajax was abrupt en Daley Blind wilde in al zijn teleurstelling niet meteen geforceerd ergens anders tekenen. Terwijl allerhande clubs interesse toonden, meldde zich ook Bayern München. Vervanger van de langdurig geblesseerde Lucas Hernández in de selectie van een Europese topclub, dat is een rol waar de 32-jarige routinier graag ‘ja’ tegen zei.

6 januari