Rafinha wil duidelijkheid van Bayern

Rafinha (32) staat sinds 2011 onder contract in München. Hij won met Bayern onder meer vijf landstitels en één keer de Champions League (2013). Zijn huidige contract loopt komende zomer af. Een basisplaats heeft de Zuid-Amerikaan niet meer.



,,Maar ik ben nog topfit'', verzekerde hij. ,,Ik kan dus best nog een keer bijtekenen. Ik heb veel respect voor de club en voor alle personeelsleden. Ik houd van München, de stad is mijn tweede thuis geworden. Ik wil echter voor het einde van het jaar weten wat de club met mij van plan is. Anders vertrek ik komende zomer gratis naar een andere club in Europa of Brazilië. Er is genoeg belangstelling.''