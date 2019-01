Ramsey gaat 17,7 miljoen euro verdienen bij Juve

Ramsey gaat cashen

Aaron Ramsey kan in Italië de op één na best betaalde Brit ooit worden. Het contract van de middenvelder van Arsenal loopt komende zomer af, waardoor hij sinds 1 januari kan onderhandelen met andere clubs. En onderhandelen heeft de Welshman gedaan. De middenvelder gaat 340.000 euro per week oftewel 17.7 miljoen euro per jaar verdienen bij Juventus, zo meldt de Sun. Alleen landgenoot Gareth Bale pakt meer centen: 400.000 euro per week.