Rashica kan voor 40 miljoen euro naar Leipzig, Mané staat open voor Real Madrid

Video Kan Barça ‘belofte’ nakomen in soap rond Neymar?

5 april In voetballoze tijden begint in Barcelona de mogelijke terugkeer van Neymar weer op te leven. De speler, die bij Paris Saint-Germain wil vertrekken, wacht in ‘quarantaine’ in een zonnig Brazilië de ontwikkelingen en vooral de herstart van de Champions League af.