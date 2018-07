Real heeft 56 miljoen over voor Trippier, Barça wacht één maand met bod op De Jong

Real wil Trippier

Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op Kieran Trippier. De verdediger blonk uit op het WK in Rusland en de Koninklijke zouden de speler van Tottenham tot een overgang willen verleiden. Volgens The Sun zouden de Spurs een bod kunnen verwachten van 50 miljoen pond, ofwel 56 miljoen euro. Trippier kwam in 2015 nog over van Burnley voor een bedrag van 4 miljoen euro. Het contract van de rechtsback loopt nog tot 2022.

Chelsea toont interesse in Pickford

Rijtje opvolgers voor Cillessen

Barcelona wacht op De Jong

Frenkie de Jong wordt al maandenlang in verband gebracht met Barcelona. Vandaag prijkt de Ajacied op de cover van Sport, een in Catalonië uitgegeven nationale sportkrant. 'De Jong in een maand', luidt de kop. Barcelona zou Ajax en De Jong pas na het tweeluik van de Amsterdammers met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League willen benaderen. In de krant wordt een bedrag van 50 miljoen euro genoemd, waardoor De Jong in één klap de duurste speler uit de historie van Ajax zou worden.