Real nadert deal met Chelsea: 'Hazard zoekt al huis in Madrid’

Hazard zou de eerste grote aankoop worden van Zinédine Zidane, de coach die onlangs terugkeerde op de bank bij het dit seizoen teleurstellend presterende Real Madrid. De Koninklijke zou de Belgische aanvaller voor honderd miljoen euro willen overnemen van Chelsea.



De Fransman wilde zich niet uitlaten over de komst van de 28-jarige aanvaller. ,,Ik houd mijn mening over Hazard nu even voor me. Misschien praten we aan het einde van dit seizoen of het begin van het volgende over hem'', zei Zidane, die wel aangaf dat iedereen weet dat hij de vleugelspeler een buitengewoon goede voetballer vindt.



Hazard, wiens contract in Londen nog doorloopt tot de zomer van 2020, zei twee jaar geleden al graag een keer met Zidane als coach te werken. ,,Dat zou een droom zijn'', vertelde de Belg destijds.