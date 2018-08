Real wil Eriksen bij vertrek Modric

Het lijkt er steeds meer op dat Luka Modric gaat vertrekken bij Real Madrid. De Kroaat heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Inter en uiteraard moet De Koninklijke een vervanger hebben.



Het oog is daarbij gevallen op Christian Eriksen. Volgens The Sun liggen de contractbesprekingen tussen de oud-Ajacied en Tottenham al een tijdje stil en zou Real mede daarom toe willen slaan.



De transfermarkt in Engeland is inmiddels gesloten, maar in Spanje kunnen nog gewoon spelers gehaald worden. Mocht Eriksen vertrekken dan kunnen de Spurs dus geen vervanger halen.