Ronaldo wil Marcelo naar Juve lokken, Balotelli op weg naar Marseille

Balotelli kan tekenen bij Marseille

Brock-Madsen tekent bij Deense nummer 8

Nicolai Brock-Madsen heeft een nieuwe werkgever. De voormalige Deense spits van PEC Zwolle gaat aan de slag in zijn geboorteland, bij AC Horsens, de nummer 8 van de ranglijst. Brock-Madsen komt per direct over van het Schotse St. Mirren. Hij speelde in het seizoen 2016-2017 23 duels voor PEC Zwolle.