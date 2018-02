Roy Beerens zet loopbaan voort bij Vitesse

De tweevoudig international kwam eerder onder meer uit voor PSV, Heerenveen, AZ en Hertha BSC. VItesse zag eerder aanvaller Milot Rashica vertrekken naar Werder Bremen.



,,Na de transfer van Milot is de komst van Roy in een stroomversnelling geraakt. Hij is met bijna vierhonderd officiële wedstrijden een ervaren speler die weet wat er in de eredivisie verwacht wordt en direct inzetbaar is. Roy is hartstikke fit, zoekt zijn tegenstander continu op en zorgt voor veel dreiging'', aldus Marc van Hintum, ad interim technisch directeur.



,,Ik wil zo snel mogelijk belangrijk zijn voor de ploeg. Na mijn buitenlandse avonturen keer ik met meer bagage terug naar de eredivisie. Ik ben gretig om het publiek te gaan vermaken'', verklaarde Beerens, de tweede aanwinst voor de Arnhemmers na de Rus Vjatsjeslav Karavajev