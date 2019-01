Ruil Willian-Malcom, Icardi laat zijn vrouw niet vallen als zaakwaarnemer

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Icardi laat zijn vrouw niet vallen

Volledig scherm Mauro Icardi en zijn vrouw Wanda Nara. © Getty Images De Argentijnse aanvaller Mauro Icardi blijft zijn vrouw trouw, ook op het zakelijke vlak. De 25-jarige aanvoerder en topscorer van Internazionale is in onderhandeling met de clubleiding over een verlenging en opwaardering van zijn contract, dat nu nog 2,5 jaar doorloopt. Volgens Italiaanse media heeft Inter echter bij hem aangedrongen op een andere zaakwaarnemer dan zijn echtgenote Wanda Nara. Dat ziet Icardi echter totaal niet zitten. ,,Wanda heeft altijd mijn en onze belangen verdedigd en dat zal ze blijven doen tot het einde van mijn loopbaan’', benadrukte Icardi. Zijn vrouw is een bekende tv-persoonlijkheid in Argentinië. Ze was eerder getrouwd met Maxi Lopez, een landgenoot en voormalig ploeggenoot (bij Sampdoria) van Icardi.

Lainez kiest voor Betis

Niet Ajax is de nieuwe werkgever van Diego Lainez, maar Real Betis. Dat heeft zijn club, Club América, vanavond bevestigd. Ajax had vijftien miljoen euro over voor de talentvolle Mexicaanse aanvaller, maar die koos vanavond voor de Spaanse club van oud-PSV’er Andrès Guardado. Real Betis speelde vanavond in het eigen Estadio Benito Villamarin de achtste finale van de Copa del Rey tegen Real Sociedad (0-0). Mogelijk dat ook de Verdiblancos het nieuws vanavond nog officieel bekend maken. Lees hier meer.

Kenny van der Weg keert terug bij Ross County

Kenny van der Weg keert per direct terug bij het Schotse Ross County. De Nederlandse oud-verdediger van NAC Breda stapte eind december op bij de Belgische tweedeklasser Roeselare. Van der Weg speelde tussen 2012 en 2016 bij NAC. Daarna verkaste hij naar Schotland, waar hij uitkwam voor Ross County en Hamilton Academy. Vandaag bood Ross County Van der Weg opnieuw een contract aan.

Ruil Willian-Malcom in de maak

Volledig scherm Kieran Trippier (rechts) in duel met Willian. © Getty Images Op Stamford Bridge en Camp Nou wordt deze dagen door de juridische afdelingen van Chelsea en FC Barcelona druk gesleuteld aan een ruilcontract. Volgens Sky Sports zouden beide clubs een Braziliaanse ruil voorbereiden tussen Barça-aanvaller Malcom Filipe Silva de Oliveira - kortweg Malcom - en Willian Borges da Silva - beter bekend als Willian - van Chelsea. FC Barcelona dacht Willian afgelopen zomer al binnen te hebben, maar Chelsea wuifde toen een Catalaans bod van 60 miljoen lachend van tafel. Met Malcom als onderdeel van een nieuwe deal hoopt Barcelona nog deze maand meer kans van slagen te hebben.

NAC heeft Lundqvist (PSV) bijna binnen

NAC is in een vergevorderd stadium om Pascal Lundqvist (21) van PSV over te nemen. De Bredase club hoopt naar verluidt nog deze week het jawoord te krijgen van de aanvallende middenvelder die op meerdere posities inzetbaar is. NAC heeft daarbij concurrentie van tenminste één andere club uit de eredivisie. Omdat NAC wil doorpakken en niet tot het einde van de transferwindow wil wachten, hoopt het uiterlijk dit weekend duidelijkheid te krijgen over de komst van de Zweedse jeugdinternational. Lundqvist is namens Jong PSV dit seizoen een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie met zeven goals en zes assists in zestien wedstrijden. Behoudens twee invalbeurten in de eredivisie, eentje in de Champions League (eind 2016) en twee optredens in de KNVB-beker is Lundqvist sinds het seizoen 2015/2016 niet verder gekomen dan Jong PSV waarvoor hij een totaal van 49 wedstrijden heeft gespeeld. Na rechtsback Khalid Karami en linksback Gersbach moet Lundqvist de derde winterversterking worden voor NAC.

Volledig scherm EINDHOVEN, Sportcomplex De Herdgang , 29-01-2018 . Jupiler League seizoen 2017-2018 . Jong PSV - Eindhoven . Jong PSV speler Ramon Pascal Lundqvist (R) viert de 4-0 van Jong PSV speler Albert Gudmundsson (L) . © Pro Shots

West Ham United: Arnautovic niet te koop

Volledig scherm Marko Arnautovic. © Action Images via Reuters West Ham United wil niet meewerken aan een vertrek van Marko Arnautovic naar China. ,,Hij heeft een contract en we verwachten dat hij dat respecteert. Hij is niet te koop”, stelt de club in een statement. De 29-jarige Arnautovic kan voor 39 miljoen euro vertrekken naar een Chinese club. De zaakwaarnemer van de oud-speler van FC Twente zegt dat de aanvaller openstaat voor een nieuw avontuur. Maar daar heeft West Ham United dus geen boodschap aan. Arnautovic staat nog tot de zomer van 2022 bij West Ham United onder contract. Het is niet bekend welke Chinese club Arnautovic wil inlijven.

Udinese strikt Zeegelaar

Marvin Zeegelaar verkast naar de Serie A. Udinese huurt de 28-jarige linkerflankspeler voor de rest van het seizoen van Watford. Daar speelde de Nederlander nog geen enkele wedstrijd dit Premier League-seizoen. Bij Udinese spelen ook Nederlanders Bram Nuytinck en Hidde ter Avest en de in Haarlem geboren Nigeriaans international William Troost-Ekong.

Rafinha op weg naar Flamengo

De Braziliaanse verdediger Rafinha staat voor een terugkeer naar eigen land. De 33-jarige rechtsback beschikt over een aflopend contract bij Bayern München. Rafinha flirt nu nadrukkelijk met Flamengo, de beroemde club uit Rio de Janeiro.

,,Ik heb de plannen van Flamengo gezien en daar ben ik zeer van gecharmeerd’', zegt de viervoudig international tegen de Duitse krant Bild. ,,Ik wil nog steeds titels winnen en ik denk dat dit bij Flamengo mogelijk is. Er is van beide kanten interesse, we zijn dicht bij een akkoord.’'

Rafinha speelt sinds 2011 voor Bayern München, dat hem destijds overnam van Genoa. De Braziliaan kwam daarvoor jarenlang uit voor Schalke 04. Met Bayern won hij al zes landstitels en de Champions League in 2013. Dit seizoen komt Rafinha slechts sporadisch in actie voor de ploeg van trainer Niko Kovac.

Volledig scherm Rafinha. © REUTERS

Einde voor Batshuayi bij Valencia

Michy Batshuayi heeft zijn langste tijd gehad bij Valencia. De 25-jarige Belg, door Chelsea voor een jaar verhuurd aan de Spaanse club, kan halverwege het seizoen alweer vertrekken. ,,We hopen dat de zaak spoedig is opgelost, zodat iedereen tevreden is‘’, sprak Valencia-manager Mateu Alemany in een persconferentie.

Batshuayi deed het vorig seizoen prima als huurling van Borussia Dortmund, maar komt deze jaargang bij Valencia heel wat minder goed uit de verf. Hij maakte in 15 competitieduels slechts één goal. Ook het feit dat hij niet goed overweg kan met trainer Marcelino is reden om de uitleenovereenkomst vroegtijdig te verbreken.

Volledig scherm Michy Batshuayi (r) in actie tegen SD Huesca. © Getty Images

PSG heeft een oogje op Van de Beek

Volgens L’Équipe is Antero Henrique, sportief directeur van Paris Saint-Germain, zeer gecharmeerd van Donny van de Beek. Het Franse medium stelt dat PSG er alles aan wil doen om de 21-jarige middenvelder van Ajax in te lijven. Ondanks dat Van de Beek nog een contract heeft tot medio 2022 hoopt PSG hem los te weken voor ongeveer twintig miljoen euro. Ook Tottenham Hotspur, Manchester United en AS Roma zouden een oogje op Van de Beek hebben.

Volledig scherm Donny van de Beek. © Getty Images

Vince Gino Dekker naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft Vince Gino Dekker vastgelegd als nieuwe aanvaller. De 21-jarige Ermeloër komt over van AZ waar hij deze winter zijn contract voortijdig liet ontbinden. Dekker tekent in Deventer contract voor half seizoen met optie voor een extra jaar.



Dekker is een voormalig jeugdinternational van Oranje die in 26 interlands twee keer scoorde. De vleugelaanvaller genoot nagenoeg zijn hele jeugdopleiding bij Ajax. In 2016 debuteerde Dekker voor de beloften van de Amsterdamse club, waarna een slepende knieblessure hem bijna een jaar aan de kant hield. In totaal speelde hij tot dusver 33 wedstrijden in de eerste divisie voor zowel Ajax als AZ. In Alkmaar was er een ‘verschil van inzicht’, waarna beide partijen eind december besloten het nog tot 2020 doorlopende contract bij AZ te ontbinden.

Volledig scherm Gino Vince Dekker, de nieuwe linksbuiten van GA Eagles. © Jeffrey Hurenkamp

Ramselaar op weg naar PSV-uitgang

PSV-coach Mark van Bommel verwacht deze winterse transferperiode weinig wijzigingen in zijn selectie. Alleen Bart Ramselaar mag op zoek naar een nieuwe club. De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2016 voor bijna vijf miljoen euro over van FC Utrecht, maar kwam dit seizoen niet verder dan slechts 21 minuten speeltijd in de Eredivisie. Ramselaar moest zelfs drie keer mee met Jong PSV en maakte voor de beloftenploeg drie goals in drie duels in de Keuken Kampioen Divisie. Clubs die Ramselaar willen inlijven, kunnen hem echter niet huren. PSV wil hem alleen verkopen.

De Jong blijft bij Ajax

Frenkie de Jong heeft de fans van Ajax nog maar eens gerustgesteld. De 21-jarige middenvelder maakt het seizoen af bij Ajax, zo herhaalde De Jong op het trainingskamp in Florida. ,,Deze winter vertrek ik sowieso niet. Ik blijf 100 procent zeker tot het einde van het seizoen’’, zei De Jong op Ajax TV.

De international van Oranje staat in de belangstelling van heel wat Europese topclubs. Paris Saint-Germain meldde zich vorige maand met een bod van zo’n 75 miljoen euro in Amsterdam. Volgens Spaanse media is ook FC Barcelona nog altijd in de race voor de handtekening van De Jong.

David Neres en Maximilian Wöber lijken deze winter wel te gaan vertrekken bij Ajax. ,,Persoonlijk zou ik het fijn vinden als de groep bij elkaar blijft’’, zegt De Jong. ,,We hebben een redelijk succesvolle eerste seizoenshelft gehad, de sfeer in de groep is heel goed en we hebben heel veel kwaliteiten. Ik zou het jammer vinden als er jongens weggaan.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Stanley Gontha

Ramsey kiest voor Juventus

Aaron Ramsey verruilt Arsenal na dit seizoen voor Juventus. Volgens Britse media heeft de 28-jarige middenvelder zijn keuze gemaakt. Ramsey beschikt over een aflopend contract bij Arsenal en had de clubs voor het uitzoeken.