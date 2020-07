Sampdoria heeft Eiting op de radar

Eiting is een kind van de club en speelt al van kleins af aan in de jeugdopleiding van Ajax. De linksbenige middenvelder hikt al een paar seizoenen tegen een basisplaats aan bij de Amsterdammers. Hij kwam tot nu toe tot 17 wedstrijden in de eredivisie, maar speelde ook al Europese wedstrijden voor Ajax.



Bij Jong Ajax is hij altijd één van de dragende spelers. Eiting, die ook jeugdinternational is, maakte in 2016 onder trainer Peter Bosz al zijn debuut voor Ajax 1 in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Steeds op het moment dat Eiting een vaste leek te worden, gooiden blessures roet in het eten. Ajax-trainer Erik ten Hag liet zich eerder vaak positief uit over de controlerende middenvelder.