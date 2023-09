Saoedische club wil dubbelslag slaan met inlijven succesduo Mark van Bommel en Marc Overmars

Al-Shabab zette afgelopen week voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer op straat, maar wil dus wel graag een Nederlandse koers blijven varen. Van Bommel verlengde uitgerekend vorige week nog zijn contract bij Royal Antwerp tot medio 2025, maar dat lijkt de Saoedi’s niet af te schrikken.



Of het ook echt tot een overstap van Van Bommel en Overmars komt, valt nog te bezien. De twee staan voor een mooi avontuur in de Champions League. De club plaatste zich vorige maand voor het eerst in de clubhistorie voor het hoofdtoernooi en is ingedeeld in een poule met FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk.