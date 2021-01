Schalke hoopt Huntelaar woensdag al te kunnen gebruiken in kraker tegen Köln

Clubs en speler zijn in hoofdlijnen akkoord over een overstap van Huntelaar, die zijn hart volgt en heeft besloten in de laatste maanden van zijn glansrijke carrière oude liefde Schalke te helpen in de strijd tegen degradatie. Huntelaar is reeds in Duitsland om de medische testen te doorlopen. Als de laatste details met succes worden afgewikkeld, zit Huntelaar waarschijnlijk woensdag al op de bank als concurrent Köln in Gelsenkirchen de tegenstander is. Schalke staat laatste in de Bundesliga met 7 punten na zestien duels, net als FSV Mainz. FC Köln staat met 12 punten op de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau van Duitsland. Schalke 04 speelde in het seizoen 1990/1991 voor het laatst in de 2. Bundesliga.