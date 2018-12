Scolari: Colombia heeft me benaderd voor rol als bondscoach

Scolari, bijgenaamd Big Phil, staat bij Colombia bovenaan het lijstje om José Pekerman op te volgen, die afscheid nam nadat de de ploeg van onder meer Radamel Falcao en James Rodriguez in de tweede ronde van het WK in Rusland werd uitgeschakeld.



Scolari heeft een enorme staat van dienst. Hij leidde de Goddelijke Kanaries naar de wereldtitel in 2002 en hij leidde Portugal als bondscoach naar de halve finale van het WK van 2006. Bovendien won hij clubtitels in China, Oezbekistan, Brazilië en het Midden-Oosten. Ook was hij coach van Chelsea