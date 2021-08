Sensationele transfer aanstaande: United-talent Diallo onderweg naar Feyenoord

Door Mikos Gouka



Eerder in de week leken de Rotterdammers kansloos in de strijd om de buitenspeler maar de laatste dagen zorgden voor een andere situatie. Diallo (19) wil graag naar de Kuip. De Afrikaanse buitenspeler staat bekend als een groot talent.



Nog geen uur profvoetbal had Diallo in de benen bij Atalanta toen Manchester United al 21 miljoen euro voor hem betaalde. Daar streek hij afgelopen winter neer. De aanvaller kon op Old Trafford echter nog niet doorbreken. Een seizoen in de eredivisie moet hem nu verder helpen in zijn ontwikkeling.



Diallo kwam op 12-jarige leeftijd bij de lokale amateurclub Boca Barco in Italië terecht. Daar had de Ivoriaan bij zijn aankomst in Italië zelf aangeklopt. ,,Dat was een groot geluk voor ons”, vertelde jeugdtrainer Denis Cerlini aan BBC Sport. ,,Vanaf het eerste moment was het duidelijk dat de jongen speciaal was. Hij was heel dapper en snel, bezat een geweldige techniek en een sterk schot, en voerde alles met grote snelheid uit.”