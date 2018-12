Sevilla trekt aan Kagawa, Magallán neemt al afscheid van Boca

Over exact twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Sevilla wil Kagawa verlossen van Dortmund

Volledig scherm Shinji Kagawa. © Getty Images Shinji Kagawa lijkt op weg naar Sevilla, zo meldt Bild. De Japanse alleskunner van Borussia Dortmund komt dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van Lucien Favre en zit vooral op de tribune. De nummer 2 van La Liga hoopt Kagawa al in de winterstop uit Dortmund weg te halen. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2020. Kagawa kwam in 2014 over van ManUnited, dat hem twee jaar daarvoor weer had weggehaald uit Dortmund.

Mexicaanse talent ziet Ajax wel zitten

Na PSV is ook Ajax aan het winkelen in Mexico. De Amsterdammers hebben hun oog laten vallen op de 18-jarige Diego Lainez van Club América. En de jongeling, die in Mexico wordt gezien als een groot talent, wil zelf ook wel naar de Johan Cruijff Arena afreizen. ,,Laten we hopen dat na het kampioenschap ook mijn volgende wens uitkomt. En dat is spelen voor Ajax’’, zegt Lainez in De Telegraaf. Volgens Mexicaanse media zou er al een akkoord op tafel liggen van rond de 12 miljoen euro.

Volledig scherm Diego Lainez. © Getty Images

Magallán neemt afscheid van Boca op Instagram

De transfer van Lisandro Magallán naar Ajax is nog een kwestie van dagen, misschien zelfs uren. De 25-jarige verdediger van Boca Juniors nam gisteravond al afscheid van zijn jeugdliefde op Instagram. Hij plaatste een filmpje op zijn pagina met daarop te zien hoe hijzelf uit zijn dak gaat op het veld van La Bombonera. De begeleidende tekst liet aan duidelijkheid weinig te wensen over: ,,Ik heb hier unieke momenten beleefd en dank alle Boca-fans voor hun uithoudingsvermogen.’’

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@magallanlicha) op 16 Dec 2018 om 9:52 PST

Sparta zet Spierings en Alhaft in de etalage

Stijn Spierings en Ilias Alhaft mogen op zoek naar een andere club, zo meldt Sparta op zijn website. Beide spelers mogen al in de winterstop vertrekken. Het contract van het duo lopt na dit seizoen af. Alhaft speelt al sinds 2008 bij Sparta. Spierings kwam in 2016 van AZ.



Er komt wel versterking bij de Rotterdammers. PSV’er Laros Duarte maakt het seizoen af op Het Kasteel. De 21-jarige middenvelder komt in de winterstop op huurbasis naar Sparta, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep, voor hij in 2015 bij PSV tekende. Bij Sparta zal hij samenspelen met zijn twee jaar jongere broertje Deroy.

Ibrahimovic blijft voetballen in ‘MLZ’

Zlatan Ibrahimovic heeft op zijn kenmerkende stijl bevestigd dat hij ook volgend seizoen te bewonderen is in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS). ‘MLZ, ik ben nog niet klaar met jou’, twitterde de Zweedse stervoetballer. Ibrahimovic verwijst met de ‘Z’ naar zijn voornaam. De eigenzinnige Zweed heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vindt dat hij veruit de beste voetballer is in de MLS. Bij LA Galaxy kwam ‘Ibra’ 22 keer tot scoren in 27 wedstrijden.



De 37-jarige spits werd de laatste tijd genoemd bij onder meer AC Milan. Een terugkeer naar de Serie A zit er niet aan te komen, aldus Ibrahimovic. In het bijbehorende filmpje op zijn sociale media heeft de Zweed even alle roddels over zijn persoon op een rij gezet. Met als conclusie: wees niet getreurd, de ‘Major League Zlatan’ gaat door.

FC Groningen zet in op Iliass Bel Hassani

FC Groningen wil zich komende maand versterken met AZ-aanvaller Iliass Bel Hassani. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Hoewel een overgang nog niet rond is, wordt de interesse vanuit Groningen bevestigd door technisch manager Ron Jans. FC Groningen wil Bel Hassani eerst een halfjaar huren van AZ, dat hem anderhalf jaar geleden los weekte bij Heracles. Daarvoor speelde Bel Hassani, die dit seizoen in de eredivisie nog geen minuut in actie kwam voor AZ, bij Sparta.

Volledig scherm Iliass Bel Hassani (rechts). © Pro shots

Peter Bosz gewild: interesse van Leverkusen en Anderlecht