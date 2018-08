Siem de Jong wil prijzen pakken met Sydney FC

Worden het nog Dolle Dagen? Haast je! De winkel sluit zo...

22 augustus ADO Den Haag en Heerenveen zoeken nog een nieuwe spits. AZ hoopt juist nog drie overbodige aanvallers te verkopen. En zo heeft bijna elke club in de eredivisie nog wel iets te willen. Maar de transfermarkt is nog maar tien dagen open, dus een beetje haast is nu wel geboden. AD Sportwereld zet de 18 wensenlijstjes op een rijtje. Worden het nog Dolle Dagen?