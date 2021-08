Sierhuis op weg naar Heracles, Zouma voor 35 miljoen van Chelsea naar West Ham

FC Utrecht haalt Mike van der Hoorn met meerjaren­con­tract terug naar eredivisie

18 augustus Mike van der Hoorn is terug in de eredivisie. De 28-jarige verdediger keert terug bij FC Utrecht, de club waar hij doorbrak. De Utrechters huren Van der Hoorn dit seizoen van Bundesliga-club Arminia Bielefeld en nemen hem in de zomer over van de Duitsers. Hij tekent dan tot de zomer van 2024.