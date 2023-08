Sofyan Amrabat hard op weg naar Liverpool: ‘Reds’ hebben oud-Feyenoorder bijna binnen

Ajax pikt Jakov Medic op in Tweede Bundesliga: ‘Een van de beste verdedi­gers in die competitie’

Ajax heeft zich per direct versterkt met Jakov Medic. De Kroatische verdediger komt over van het Duitse Sankt Pauli en tekent een contract tot en met medio 2028 in Amsterdam. De 24-jarige verdediger is gehaald als back-up voor de positie rechts in het centrum van de defensie.