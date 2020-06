Sparta hengelt Kharchouch nu wél binnen

Reda Kharchouch was afgelopen seizoen een van de smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie, met in zijn eerste seizoen als prof direct twintig doelpunten in 28 competitieduels. Kharchouch scoorde daarnaast ook nog twee keer in de KNVB-beker, tegen Koninklijke HFC (1-2 winst) en Ajax (3-4 nederlaag) op 12 december 2019. Na zijn doelpuntrijke eerste halfjaar als profvoetballer wilde Sparta de geboren Amsterdammer in de winterstop al naar Rotterdam-West halen. Die transfer ketste toen af omdat zijn club Telstar hem niet liet gaan, maar in de tweede seizoenshelft ging hij gewoon door met scoren: zeven goals in acht duels. Op 6 maart kwam echter ook de Keuken Kampioen Divisie stil te liggen door het coronavirus.

Lang bij de amateurs

Kharchouch speelde in de jeugd van AVV Zeeburgia. Die Amsterdamse amateurclub bracht tientallen profvoetballers voort, maar Kharchouch bewandelde een lange weg om in de eredivisie te komen. Via VVA/Spartaan, Ajax Amateurs en Quick Boys kwam hij in 2018 bij OFC terecht. Bij die club baarde hij opzien door ondanks het missen van een paar maanden door een blessure toch twintig doelpunten in evenveel wedstrijden te scoren in de Derde Divisie. Telstar durfde het daarna wel aan met de snelle spits, die in de Keuken Kampioen Divisie dus vrolijk doorging met scoren. Alleen Cambuur-spits Robert Mühren scoorde vaker: 26 keer in 29 duels. Volgend seizoen mag Kharchouch laten zien dat hij ook in de eredivisie zijn doelpunten kan maken.