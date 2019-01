Spurs wil Dembélé verkopen aan Guoan, Gent huurt Noorse reus

Tottenham zet Dembélé in de etalage

Moussa Dembélé lijkt zijn langst tijd te hebben gehad bij Tottenham Hotspur. De 32-jarige middenvelder, ex-speler van Willem II en AZ, staat op het punt te worden verkocht aan het Chinese Guoan, een club uit Peking die uitkomt in sde Super League. De Rode Duivel heeft wel oren naar een lucratief contract in China en Spurs denkt nog altijd een kleine 15 miljoen euro te kunnen overhouden aan de transfer. Tottenham Hotspur kan dit seizoen te weinig een beroep doen op de regelmatig geblesseerde Dembélé.

Gent huurt Alexander Sörloth van Crystal Palace

AA Gent versterkt zich vandaag met de Noorse international Alexander Sörloth. De 23-jarige spits wordt voor een halfjaar gehuurd van Crystal Palace. Jess Thorup, de Deense trainer van Gent, kent de 1.95 meter lange Sörloth nog van Midtjylland, dat hem een jaar geleden voor 9 miljoen euro verkocht aan Crystal Palace. Sörloth stond zaterdag nog in de basis van Palace in de FA Cup, maar in de Premier League moest hij de voorbije maanden vrede nemen met invalbeurten.