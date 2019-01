Streep door transfer Dessers: spits aantal maanden langs de kant

In de 89ste minuut van de wedstrijd tussen FC Utrecht en de Duitsers verdraaide Dessers zijn knie. Zijn noppen bleven in het veld staan terwijl zijn lichaam draaide. Meteen was er de vrees voor ernstig knieletsel en die bleek terecht.



Zo sloeg het noodlot toe in wat zijn (voorlopig) laatste paar minuten in het shirt van FC Utrecht zouden zijn. Hij had anders deze week worden verhuurd en zou zijn keuze snel kenbaar hebben gemaakt. Het Belgische Waasland-Beveren was serieus in de markt en De Graafschap hoopte op de dag van Dessers’ blessure dat de Belg dezelfde avond zou beslissen of hij voor een tijdelijke overstap naar ‘De Superboeren’ zou kiezen. Behalve die clubs was er meer interesse uit de onderkant van de eredivisie en het buitenland.



Dessers’ werkgever FC Utrecht hoeft de koers niet te wijzigen met het uitvallen van haar spits, die voor dit seizoen toch al als overbodig was beschouwd. Dessers is voorbijgestreefd door Nick Venema (19), die zijn nieuwe status bij de FC nog maar eens bevestigde met een hattrick tegen Stuttgart. Verder ziet trainer Dick Advocaat meer in Jean-Christophe Bahebeck, die bijna de hele eerste seizoenshelft miste door blessureleed maar nu in La Manga wordt getest als het nieuwe aanspeelpunt van FC Utrecht. Op aanvallend vlak wil FC Utrecht zich alleen nog versterken als een buitenkans zich voordoet, wetende dat ook Sander van de Streek al een paar keer naar behoren als (hangende) spits speelde.