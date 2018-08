Strootman rond met Olympique Marseille, PSG aast op Eriksen

Vrouw wil dat Sol bij Willem II blijft

Kan Willem II Fran Sol nog behouden? De spits scoorde zondag tegen Heracles (5-0) drie keer, maar de kans bestaat nog steeds dat hij volgende week niet meer in Tilburg voetbalt. ,,Zeggen dat ik blijf is een lastige belofte om te maken", zei de uitblinker voor de camera van FOX Sports.



Strootman rond met Marseille

Kevin Strootman is persoonlijk akkoord met Olympique Marseille, meldt FOX Sports. De Franse club zou naar verluidt bereid zijn om maximaal 30 miljoen euro te betalen voor de 28-jarige Nederlandse middenvelder, waar zijn club AS Roma met 23 miljoen euro al genoegen zou nemen.



Strootman, 41-voudig international, speelt nu vijf jaar in de Italiaanse hoofdstad. In 2013 werd hij voor 17,5 miljoen euro aangetrokken van PSV. Hij heeft een contract bij AS Roma, waar sinds deze zomer ook Justin Kluivert voetbalt, tot medio 2022.

Kevin Strootman (rechts).

Rudy van Bayern naar Schalke

De Duitse international Sebastian Rudy zal op korte termijn van Bayern München overstappen naar Schalke 04. Dat meldden Duitse media. Beide clubs zijn akkoord over een afkoopsom van 16 miljoen euro.



De 28-jarige middenvelder, die bij Bayern München geen basisplaats meer heeft, wil zijn transfer nog niet bevestigen. ,,De kans dat ik in München blijf, is klein. Ik weet zo'n beetje wel waar ik heen ga. Laat het nog even een verrassing zijn.'' Rudy speelde eerder voor VfB Stuttgart en TSG 1899 Hoffenheim. Hij kwam tot dusver 24 keer voor Duitsland uit.

Rudy deelt een handtekening uit aan een Bayern-fan.

PSG heeft Eriksen op het oog

De hele zomer is Christian Eriksen op de radar te vinden van de Spaanse topclubs Real Madrid en FC Barcelona, maar het lijkt erop dat Paris Saint-Germain het meest serieuze bod aan het voorbereiden is. De Fransen zijn volgens de Sunday Express bereid zo'n 110 miljoen euro neer te tellen voor de 26-jarige Deense smaakmaker van Tottenham Hotspur.



PSG heeft echter ook nog altijd Ivan Rakitic van Barcelona op het oog. Zodra de Catalanen een bod van 87 miljoen accepteren op de 30-jarige Kroatische middenvelder, gaat de eventuele komst van Eriksen naar de Franse hoofdstad waarschijnlijk niet door.

Christian Eriksen.

Chelsea opnieuw in de etalage

Chelsea-baas Roman Abramovitsj. Niet alleen spelers wisselen van handen in deze transferzomer, ook clubs kunnen een nieuwe eigenaar krijgen. De Russische miljardair Roman Abramovitsj heeft een zakenbank opdracht gegeven om de verkoop van Chelsea te onderzoeken. Dat meldt de Sunday Times.



Volgens de Britse krant heeft Abramovitsj onlangs een aanbod van een Amerikaans investeringsbedrijf afgeslagen. Die firma zou een minderheidsbelang in Chelsea willen kopen. De Russische eigenaar zou de Londense topclub echter volledig van de hand willen doen. Eerder dit jaar wees hij nog een bod van Jim Ratcliffe, eigenaar van chemieconcern Ineos, van ruim 2 miljard euro af.



Volgens een anonieme bron bij Chelsea heeft Abramovitsj geen verkoopplannen. ,,De club is niet te koop. De eigenaar denkt er niet aan.'' Een woordvoerder van Abramovitsj in Moskou deed het nieuwe verhaal over de mogelijke verkoop van Chelsea af als ,,marktspeculatie.''

Barça heeft alternatief voor Frenkie de Jong

FC Barcelona lijkt de komst van Frenkie de Jong uit het hoofd te zetten. De Catalanen hebben volgens de Spaanse krant SPORT een alternatief voor de 21-jarige Ajacied in gedachten. Kevin Kampl, de 27-jarige middenvelder van RB Leipzig, zou hoog op het verlanglijstje staan.



Kampl is een Duitsland geboren Sloveen die 27 interlands speelde voor het Balkanland. Hij speelt sinds vorige zomer in Leipzig en heeft er tot medio 2021 een contract. Welk bedrag FC Barcelona voor Kampl overheeft is niet bekend.

Kevin Kampl.