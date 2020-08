Summerville tekent niet bij, Feyenoord zet aanvaller terug naar Onder-21

,,We hadden hem tot zondag een deadline gegeven’’, zegt technisch directeur Frank Arnesen. Die verliep zonder jawoord. ,,Hij traint vanaf nu mee met het elftal onder 21 jaar.’’



Summerville, die zakelijk wordt begeleid door Wasserman Management, is al geruime tijd in gesprek met Feyenoord dat hem graag langdurig wil vastleggen. De clubs die de afgelopen maanden aanklopten bij hem en Feyenoord om Summerville over te nemen, kregen nul op het rekest. Summerville gaf aan graag in de Kuip te willen slagen, Feyenoord wil hem in de Kuip laten doorbreken.