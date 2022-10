Timo Letschert vervolgt loopbaan per direct in Denemarken

Eind augustus ontbond AZ het contract met Letschert, voor wie het perspectief op speeltijd onder Pascal Jansen in Alkmaar het afgelopen seizoen flink was vertroebeld. AZ had hem in 2020 overgenomen van HSV.



Jansen wisselde de centrale verdediger vorig jaar september tijdens een uitduel met FC Twente al na 23 minuten nadat hij in de fout was gegaan. Letschert stapte vervolgens niet meer in de spelersbus van AZ en ging alleen naar huis. Het bleek het begin van het einde van de geboren Noord-Hollander.