Toekomst Bale nog altijd onduidelijk, Clubs uit Manchester in oorlog om Maguire

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Maguire toch niet naar City

Blijft Harry Maguire alsnog bij Leicester City? Verkast hij toch naar Manchester City of gaat United alsnog met de verdediger aan de haal? Het transferspel rondom Maguire draait op volle toeren. De clubs uit de Engelse industriestad zijn met elkaar in een oorlog verwikkeld, meldt Sky Sports. De overstap naar de landskampioen leek in kannen en kruiken, maar Maguire zelf heeft de wens uitgesproken ooit voor United te willen spelen. Met een bedrag van 90 miljoen euro wordt hij de duurste verdediger ooit, maar voor die transfersom wil Leicester City hem eigenlijk niet kwijt. De oorlog rondom de handtekening van de international duurt voorlopig voort.

Volledig scherm Harry Maguire. © BSR Agency

Toekomst Bale nog ongewis

Voor de International Champions Cup scoorde Gareth Bale namens Real Madrid, als invaller. Maar zijn toekomst is daar niet mee veranderd, zegt trainer Zinedine Zidane tegen de BBC. ,,Hij speelde een goede wedstrijd en ik ben blij voor hem. Maar er is niets veranderd, je kent de situatie.” De Welshman wordt deze zomer al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur of China, waar hij één miljoen euro per week kan verdienen.

Chelsea doet Hudson-Odoi riant voorstel

De 18-jarige Callum Hudson-Odoi van Chelsea wordt al langere tijd begeerd door Bayern München. De Duitse topclub is naarstig op zoek naar versterkingen op de vleugels na het afzwaaien van Franck Ribéry en Arjen Robben. Bayern had de jonge Engelsman op ‘t oog, maar van een deal lijkt het niet te komen. The Blues, die deze zomer vanwege een sanctie geen spelers kunnen aantrekken, hebben Hudson-Odoi een indrukwekkend vijfjarig contract aangeboden voor dik tien miljoen euro per jaar, zo melden Britse media.

Volledig scherm Callum Hudson-Odoi in duel met Liverpools Andrew Robertson. © EPA

Newcastle United betaalt 44 miljoen euro voor Braziliaanse spits

Newcastle United heeft haar clubrecord verbroken voor een nieuwe spits. De 22-jarige Braziliaan Joelinton Cassio Apolinário de Lira (voetbalnaam Joelinton) komt voor liefst 44 miljoen euro over van Hoffenheim, waar hij vorig seizoen elf keer scoorde in 35 wedstrijden. Eerder speelde Joelinton in eigen land voor Sport Recife en in Oostenrijk voor Rapid Wien. De 1,86 meter lange spits tekende een zesjarig contract bij Newcastle United.