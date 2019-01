Tottenham wil Rabiot, PSG denkt aan Coutinho als wraak voor Frenkie

Spurs azen op Rabiot

Adrien Rabiot is volledig in ongenade gevallen bij Paris Saint-Germain sinds hij zijn contract niet wil verlengen. Hij kan dus komende zomer gratis vertrekken uit Parijs, maar Tottenham wil de concurrentie te snel af zijn en 23 miljoen euro op tafel leggen voor de middenvelder. Volgens The Sun is Tottenham een zeer reële optie, maar alleen als PSG een vervanger binnen heeft en dat zou Idrissa Gana Gueye van Everton moeten worden.