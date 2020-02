Transfer afgerond, Ajax kondigt komst Antony officieel aan

Eerder werd al bekend dat Antony, die voor 15,75 miljoen tot 21,75 miljoen euro (afhangend van bonussen) overkomt van Sao Paulo, de medische keuring bij Ajax had doorstaan. De officiële aankondiging was dan ook een kwestie van tijd.

Antony is een linksbenige aanvaller en stond onder meer ook in de belangstelling van Borussia Dortmund en Manchester City. Hij treedt met zijn transfer in de voetsporen van David Neres, die drie jaar geleden de overstap maakte van Sao Paulo naar Ajax. Antony voegt zich deze zomer bij de Amsterdamse selectie.

,,We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op inspelen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden”, zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax.