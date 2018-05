Transfer lonkt voor Nainggolan ondanks mislopen WK, City aast op Isco

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Manchester City wil 70 miljoen betalen voor Isco

Manchester City stak dit seizoen met kop en schouders boven de rest uit in de Premier League, maar dat zal de club er niet van weerhouden om in de zomer weer wat grote namen naar het Etihad Stadium te halen. Coach Pep Guardiola gaat een poging wagen om Isco over te nemen van Real Madrid, weet de Spaanse krant El Mundo Deportivo. De Engelse kampioen zou 70 miljoen euro willen betalen voor de rasvoetballer, die onder Zinedine Zidane lang niet altijd zeker is van een basisplaats.

Inter laat oog vallen op niet geselecteerde Nainggolan

Hoewel hij zich niet in de kijker kan spelen op het WK, lonkt er toch een transfer voor Radja Nainggolan. De 30-jarige middenvelder van AS Roma, die tot veler verbazing geen plaats kreeg in de selectie van de Belgische bondscoach Roberto Martinez, staat volgens Gazzetta dello Sport op het verlanglijstje van Internazionale. De Milanezen spelen volgend seizoen in de Champions League en willen daarom het middenveld danig versterken. Inter-coach Luciano Spalletti kent Nainggolan bovendien nog uit hun gezamenlijke periode bij AS Roma.