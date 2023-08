TransferTalk | Chelsea heeft verdediger voor tientallen miljoenen binnen, Jong PSV heeft nieuwe trainer

Sierhuis moet Fortuna aan goals helpen

Fortuna Sittard heeft Kaj Sierhuis terug naar de eredivisie gehaald. De 25-jarige aanvaller komt over van het Franse Stade Reims en heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Sittard.



,,Ik heb de laatste seizoenen te maken gehad met enkele tegenslagen, daarom is het voor mij belangrijk om weer veel minuten te maken. Dat hoop ik de komende seizoenen te kunnen doen in het shirt van Fortuna", zei Sierhuis. ,,Daarnaast is het fijn om met de trainers bekende gezichten tegen te komen in Sittard. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging."