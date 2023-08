TransferTalk | Dinamo Zagreb akkoord met ultiem Ajax-bod op Sutalo, Burgzorg naar Huddersfield

Burgzorg voor één jaar een 'Terrier'

Delano Burgzorg komt dit seizoen uit in het Engelse Championship. Huddersfield Town huurt de 24-jarige Nederlander voor één jaar van Mainz 05. Bij de Bundesliga-club slaagde Burgzorg er niet in een basisplek te verwerven, nadat hij in 2022 was overgekomen van Heracles Almelo. In het huurcontract is een optie tot koop opgenomen, die Huddersfield aan het einde van het seizoen kan activeren.