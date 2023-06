TransferTalk | Feyenoord mengt zich in strijd om Thomas Beelen, Heerenveen doet zaken met Chelsea

Sam Beukema gaat, Denso Kasius komt

AZ-verdediger Sam Beukema is al in Italië om zijn overgang naar Bologna af te ronden, Denso Kasius vervolgt hoogstwaarschijnlijk de omgekeerde weg. De Nederlandse rechtsback is op weg naar AZ. Kasius werd opgeleid bij FC Utrecht maar sprong in het oog bij FC Volendam en verdiende in 2022 een transfer naar Bologna. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Rapid Wien. Kasius moet in Alkmaar de opvolger worden van Yukinari Sugawara voor wie belangstelling is sinds hij vaste A-international van Japan is geworden. Voor de twintigjarige Kasius moet AZ enkele miljoenen overmaken aan Bologna.