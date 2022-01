TransferTalk | Haaland voelt zich onder druk gezet door Dortmund, Van de Beek krijgt advies

Akkoord over Gyrano Kerk: Utrecht gaat miljoenen vangen van Lokomotiv Moskou

FC Utrecht en Lokomotiv Moskou zijn eruit wat betreft Gyrano Kerk. De 25-jarige aanvaller is op dit moment in Moskou in afwachting van het afronden van de deal. Als er een klap is gegeven op alle laatste details, denk aan papierwerk en de medische keuring, dan wordt Kerk gepresenteerd bij de huidige nummer vier van de Russische competitie.

