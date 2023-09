TransferTalk | Interesse voor Dilrosun, Anderlecht strikt Schmeichel

met video Transfer­soap ten einde: Bayern München heeft droomspits binnen en presen­teert Harry Kane

De medische keuring zit erop en het contract is getekend. Harry Kane is de nieuwe topspits van Bayern München, dat Tottenham Hotspur meer dan honderd miljoen euro betaalt. Mogelijk maakt de Engels international vandaag al zijn debuut voor de recordkampioen in de Duitse Supercup tegen RB Leipzig.