TransferTalk | Maurice Steijn sprak al twee keer met Almere

CAS bevestigt dat NAC nog geld krijgt van FC Chiasso

NAC krijgt nog een transfersom van FC Chiasso voor de overgang van Rai Vloet naar de Zwitserse club in 2018. Volgens de Bredase club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft sporttribunaal CAS NAC in deze zaak in het gelijk gesteld.

19 augustus