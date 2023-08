TransferTalk | Mwene mag (nog) niet weg van PSV, NEC haalt ‘multi-inzetbare’ Japanner

Dwight Yorke duidelijk over situatie Maguire

,,Harry Maguire ziet het misschien anders, en dat is zijn goed recht, maar ik denk dat zijn vertrek bij Manchester United een goed idee is", zegt Dwight Yorke, de spits uit Trinidad en Tobago die rond de eeuwwisseling drie keer kampioen werd en in 1999 de Champions League won met United.

,,Zijn respect in de kleedkamer is weg en hij is in verlegenheid gebracht door wat er in de afgelopen weken is gebeurd. Als je ziet dat Jonny Evans teruggehaald wordt bij United, dan zegt dat alles over Ten Hag's intenties met Maguire."