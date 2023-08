TransferTalk | Mwene mag (nog) niet weg van PSV, Saoedisch geld kan Szczesny gestolen worden

Stijn van Gassel blijft ook dit jaar doelman van Excelsior. Even was er de vrees dat de doelman die vorig jaar een recordaantal van 170 reddingen verrichtte in de eredivisie door een andere club opgepikt zou worden, maar de Rotterdammers laten hem niet gaan. ,,We willen verder met sterkhouders en hij is er daar een van." Lees hier meer!