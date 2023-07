TransferTalk | PSG concreet voor Kane, eerste trainersontslag al een feit in België

Eerste ontslag van het seizoen al een feit in België

Het seizoen in de Jupiler Pro League begint komend weekend, maar met Vincent Euvrard is de eerste trainer al ontslagen. Dat gebeurde vandaag bij RWDM (Racing White Daring Molenbeek) uit Brussel, dat met de promotie in mei na 21 jaar terugkeerde op het hoogste niveau in België. ,,Met het oog op de toekomst willen we een basis leggen voor consistent succes in België en uiteindelijk ook in Europa", zegt John Textor, de Amerikaanse eigenaar die de club steeds meer in zijn greep krijgt.