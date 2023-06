TransferTalk | PSG wil Wijnaldum deze zomer lozen, AC Milan denkt aan Lukaku

Toptrans­fer? Andries Noppert kiest voorlopig voor Fries geluk in Heerenveen

Na het WK met Oranje leek een droomtransfer reëel voor Andries Noppert. Een half jaar later is juist een contractverlenging in de maak bij Heerenveen, waar de doelman zich thuisvoelt en gewaardeerd weet. Maar is de kans op het grote geld daarmee verkeken?