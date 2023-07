TransferTalk | Raúl Jiménez naar Fulham, John Verhoek begint aan zesde club in Duitsland

PSV-target Sánchez op weg naar Rusland?

Het lijkt er sterk op dat Davinson Sánchez zijn carrière gaat voortzetten in Rusland. The Athletic meldt dat Tottenham Hotspur een bod van 15 miljoen geaccepteerd heeft en de centrumverdediger op weg is naar Spartak Moskou. Een persoonlijk akkoord is er vooralsnog niet en de 27-jarige Colombiaan zou zijn bedenkingen hebben bij de overstap. Zo is het land natuurlijk in oorlog en zijn Russische clubs uitgesloten van Europees voetbal. Bij Spartak zou Sánchez ploeggenoot kunnen worden van Quincy Promes.



Sánchez heeft aan geïnteresseerde clubs geen gebrek. Zo viel de naam van de oud-Ajacied recent bij PSV, waar Peter Bosz zijn achterste linie nog wenst te versterken. Concurrentie is er ook nog van Real Betis, Sevilla en Galatasaray.