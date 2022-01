TransferTalk | Shota Arveladze aan de slag bij Hull City, Atlético haalt met Wass opvolger voor Trippier

Ten Hag in nauw contact met vertrokken Brobbey: ‘Hij zou de concurren­tie aan kunnen met Haller’

Ajax onderzoekt of het zich in de winterstop met een aanvaller kan versterken. ,,We willen altijd beter”, zegt trainer Erik ten Hag. ,,Ik ben tevreden met deze selectie. Natuurlijk zijn we altijd aan het kijken, maar het moet wel de juiste keuze zijn. Net zoals met Sébastien Haller vorig jaar. Als een goede kans zich voordoet, dan zullen we het niet nalaten.”

