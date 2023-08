TransferTalk | Trainer Zagreb mist door Feyenoord begeerde Ivanusec nu al, Van Ottele kan naar Utrecht

PSV ziet komst Davinson Sánchez afketsen

PSV-directeur Earnest Stewart heeft voor aanvang van de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV een belangrijke transferupdate gegeven aan ESPN. De technische baas vertelde onder anderen dat Davinson Sánchez niet meer in beeld is bij PSV omdat de club zijn transfer financieel niet kan trekken. Wel is de Belg Zeno Debast (19) van Anderlecht een optie voor de Eindhovenaren.



,,We zijn in gesprek met hem en kijken wat daar uit kan komen”, zei Stewart tegen ESPN. ,,Bij hem is er ook een stukje ontwikkeling mogelijk.” De voetbalbaas gaf ook aan in gesprek te zijn over de komst van Aster Vranckx naar PSV, maar dat is volgens hem nog niet heel heet. ,,Van volgen is geen sprake, maar we hebben er wel oren naar”, zei hij. ,,Hij is kandidaat.” PSV kan bovendien Ibrahim Sangaré de komende weken nog verliezen, aldus Stewart.