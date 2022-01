TransferTalk | Willem II huurt Ludewig van Red Bull Salzburg, Godín op weg naar Atlético Mineiro

Oud-PSV’er Mathias ‘Zanka’ Jørgensen sluit per direct aan bij Brentford

De Deense international Mathias ‘Zanka’ Jørgensen heeft vanavond een contract getekend voor de rest van het seizoen bij Brentford. De 31-jarige oud-PSV’er kan in afwachting van een werkvergunning nog niet in actie komen voor de nieuwkomer in de Premier League. De verdediger speelde tussen 2012 en 2014 in Eindhoven. Jørgensen was laatstelijk actief bij Fenerbahçe. daar wed zijn contract op 31 augustus ontbonden. Hij speelde 35 intrelands voor Denemarken.

9 september