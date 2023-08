TransferTalk | Zaniolo maakt bij Galatasaray plaats voor Ziyech, Chadli naar Westerlo

Nicolò Zaniolo op huurbasis naar Aston Villa

Zaniolo ging in 2018 voor 6,7 miljoen euro van Inter naar AS Roma. Daar was hij in 128 wedstrijden goed voor 24 goals en 18 assists. Hij maakte de winnende goal in de Conference League-finale tegen Feyenoord in 2022, maar was na twee kruisbandblessures niet altijd meer op topniveau.