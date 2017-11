Trotse David Silva verlengt bij ManCity

Silva maakte in 2010, kort na de gewonnen WK-finale van Spanje tegen Nederland, de overstap van Valencia naar Manchester City. Hij groeide uit tot een van de belangrijke spelers van de club. Manchester City is dit seizoen in de Premier League nog ongeslagen en heeft acht punten voorsprong op nummer twee Manchester United.



,,Ik ben trots op wat ik met Manchester City in 7,5 jaar heb bereikt. Met Pep Guardiola als trainer kijk ik ernaar uit om de komende jaren nog meer prijzen te winnen'', aldus Silva.