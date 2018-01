TT: Atlético Madrid presenteert Vitolo en Diego Costa

Diego Costa heeft er even op moeten wachten, maar hij mag weer voetballen. De Spaanse aanvaller werd officieel gepresenteerd bij Atlético Madrid, waar hij gaat spelen met rugnummer 18. De Braziliaans-Spaanse strijder is daarmee weer terug op het oude nest. Costa bereikte in september al een akkoord over een terugkeer bij Atlético. Met die club won de spits in 2014 de Spaanse landstitel. Chelsea nam Costa vervolgens over voor 43 miljoen euro. Met Chelsea won hij twee titels. Costa keerde afgelopen zomer niet terug naar Londen, waar hij van trainer Antonio Conte te horen had gekregen dat hij op een zijspoor was beland. De geboren Braziliaan bleef in Brazilië in de hoop dat beide clubs tot een overeenstemming zouden komen, en dat gebeurde uiteindelijk. Volgens Spaanse media betaalde Atlético 55 miljoen. Omdat Atlético tot 1 januari een transferverbod had, kon het geen spelers aantrekken. Costa trainde in de tussentijd wel mee. Ook Vitolo, vorig jaar zomer overgenomen van Sevilla, werd gepresenteerd.