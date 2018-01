TT: City wil Laporte maandag keuren, NAC huurt spits van AS Roma

De winterse transfercarrousel draait op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

'Laporte maandag gekeurd'

Manchester City gaf afgelopen jaren al miljoenen aan spelers en vooral verdedigers uit, maar nu lijkt ook Aymeric Laporte van Athletic Bilbao richting Engeland te gaan. De verdediger zat niet in de selectie van zijn club in de wedstrijd tegen Eibar gisteravond, maar trainde op zaterdag wel weer gewoon mee. Volgens El Correo zou de Fransman zo'n 65 miljoen euro moeten kosten. De krant weet ook te melden dat Laporte maandag zelfs al de medische keuring ondergaat.

Volledig scherm Aymeric Laporte © Photo News

NAC haalt wéér een aanvaller

NAC versterkte zich gisteren met aanvaller Mitchell te Vrede en pakte gelijk door. Na Te Vrede is namelijk ook de 20-jarige spits Umar Sadiq op het trainingscomplex in Zundert gearriveerd. Sadiq wordt gehuurd tot einde seizoen met de intentie het verblijf daarna met nog één jaar te verlengen. Sadiq is een Nigeriaanse aanvaller die onder contract staat bij Italiaanse grootmacht AS Roma. Woensdag zei technisch directeur Hans Smulders nog dat de spits onbetaalbaar voor NAC was, nadat via diverse Italiaanse media het gerucht over de transfer in de wereld kwam.

Volledig scherm © Photo News

Bandé moet op zijn tellen passen

Dennis van Wijk, de nieuwe trainer van de Belgische hekkensluiter KV Mechelen, heeft zich kritisch uitgelaten over aanvaller Hassane Bandé. De negentienjarige vleugelspits uit Burkina Faso, die komende zomer naar Ajax overstapt, kon de Nederlandse coach vrijdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior Moeskroen (0-2) allerminst bekoren. ,,Op dit moment speelt hij speeltuinvoetbal'', liet Van Wijk na zijn eigen debuut bij Mechelen weten. ,,In de zone van de waarheid is hij niet resoluut in zijn beslissingen. In het begin van het seizoen was hij veel directer in zijn acties", oordeelde Van Wijk op Sporza.

,,Het is een beetje spelen en dat ziet er leuk uit, maar op dit moment hebben we daar niet zoveel aan. Natuurlijk is het voor die jongen ook niet makkelijk. Hij gaat naar Ajax en zij trekken nu al aan zijn mouw. Voor zo'n jonge kerel weegt dat erg zwaar. Al moet hij in de Arenaniet zo gaan voetballen, want dan wordt hij wél uitgefloten.'' Ajax legde Bandé in december voor vijf jaar vast. Naar verluidt tracht de Amsterdamse club hem al in deze transferperiode naar de Arena te halen.

Real richt pijlen op Pochettino

Mauricio Pochettino doet het de laatste jaren prima als manager van Tottenham Hotspur, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Bij Real Madrid rommelt het momenteel behoorlijk, waardoor trainer Zinedine Zidane onder vuur is komen te liggen. En volgens verschillende Spaanse media zou Pochettino de gedroomde opvolger zijn.