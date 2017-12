TT: Lazio houdt Stefan de Vrij in januari niet tegen

Volgens Hürriyet heeft Besiktas een miljoenenbod gekregen vanuit China op Ryan Babel. De Turkse krant meldt niet om welke club het gaat, maar ze noemen wel een bedrag: 14 miljoen euro. Babel heeft ook al gezegd niet te willen gaan. De Nederlandse linksbuiten hecht namelijk veel waarde aan het spelen van de Champions League. Babel speelt sinds januari voor de Turkse club. De 31-jarige buitenspeler kwam dit seizoen tot 16 wedstrijden in de Süper Lig, waarin hij 7 keer scoorde. In 5 Champions League-potjes scoorde hij 2 keer. In februari speelt Besiktas de achtste finale tegen Bayern München. Babel deed ook mee in de laatste vier interlands van Oranje. Daarvoor speelde hij zijn laatste interlands in 2011.